Власти Эквадора планировали назначить Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве

Власти Эквадора планировали в прошлом году назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве. Однако отозвали решение после отказа Британии предоставить ему дипломатический иммунитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Ассанж на протяжении шести лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь выдачи в США, где ему грозит длительный тюремный срок.

Ране газета The Guardian писала, что в 2017 году российские дипломаты пытались помочь Ассанжу покинуть посольство Эквадора и территорию Великобритании. Посольство России в Лондоне назвало публикацию фейком.