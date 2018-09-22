В ООН предупредили, что ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе
Численность голодающего населения в стране может возрасти до 11,5 миллионов человек. По словам заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, обесценивание йеменского риала приводит к увеличению цен на продовольствие для примерно 10 миллионов йеменцев, поскольку почти вся еда в страну импортируется. Кроме того, он отметил, что в ООН видят очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе «случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет».
Ранее Красный крест решил отозвать из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sergirusso 22 сентября 2018 | 03:19
поскольку почти вся еда в страну импортируется.... А ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЧТО ДЕЛАЮТ, ЕСЛИ ОНИ САМИ ДЛЯ СЕБЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТ?