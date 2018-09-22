Сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись «Белых касок» с несколькими дублями инсценировки химической атаки в Идлибе. Ролик сначала появился на видеохостинге YouTube, однако через несколько минут был удален. Содержание доступно на арабской и английской версии агентства. По его данным, всего было записано три сценария. В пятиминутном ролике члены связанной с сирийской оппозицией организации «Белые каски» поливают водой людей, якобы пораженных химоружием. Участники съемок в нескольких сценариях меняются ролями и предстают то в роли жертв, то в роли медиков, уточняет SANA. Сообщается, что видео готовилось для обвинения правительственных сил в проведении химатаки с целью спровоцировать удары коалиции во главе с США по сирийской армии.