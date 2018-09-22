SANA опубликовало видеозапись «Белых касок» с несколькими дублями инсценировки химической атаки в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись «Белых касок» с несколькими дублями инсценировки химической атаки в Идлибе. Ролик сначала появился на видеохостинге YouTube, однако через несколько минут был удален. Содержание доступно на арабской и английской версии агентства. По его данным, всего было записано три сценария. В пятиминутном ролике члены связанной с сирийской оппозицией организации «Белые каски» поливают водой людей, якобы пораженных химоружием. Участники съемок в нескольких сценариях меняются ролями и предстают то в роли жертв, то в роли медиков, уточняет SANA. Сообщается, что видео готовилось для обвинения правительственных сил в проведении химатаки с целью спровоцировать удары коалиции во главе с США по сирийской армии.
Комментарии1
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com30 22 сентября 2018 | 02:36
Сирийское агентство SANA, само могло сделать эти видеозаписи и эту инсценировщику выдать за "белые каски".
Разве трудно?
Разве только пропагандонам кремля разрешено изготавливать подделки?
Чем сирийские пропагандоны, под чутким руководством кремля, не могут делать и своих "распятых мальчиков в одних трусиках"?
Ну или подтверждать свой бред видео из компьютерных видео игр?
"Белые каски", кость в горле как сирийского кровавого диктатора ,так и его старшего брата кремля. Опорочить доверие к "белым каскам", задача большей важности чем просто сбросить на голову сирийцев очередную химическую бомбу.