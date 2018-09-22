Тверской суд Москвы арестовал на два месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В компании подчеркнули, что «возникшие вопросы к Михаилу Лящу» не связаны с основной деятельностью группы компаний. Представители «Копмьюлинка» также отметили, что Лящ был приглашен сотрудниками правоохранительных органов для дачи показаний 19 сентября, после чего его задержали.
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