Тверской суд Москвы арестовал на два месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В компании подчеркнули, что «возникшие вопросы к Михаилу Лящу» не связаны с основной деятельностью группы компаний. Представители «Копмьюлинка» также отметили, что Лящ был приглашен сотрудниками правоохранительных органов для дачи показаний 19 сентября, после чего его задержали.