Реальной причиной отказа Виктора Зимина участвовать во втором туре выборов главы Хакасии стала невозможность победы
Решение он принял после звонка из администрации президента, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю, штабу губернатора и руководству республики. По их словам, позиции действующего губернатора были шаткие, и у него был бы соблазн использовать во время подсчета голосов административный ресурс. «Из Москвы ему настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать как в Приморье. Зимин совет воспринял», — сказал РБК федеральный чиновник.
Накануне Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. Сегодня избирком Хакасии должен назначить новую дату голосования. Как ожидается, это будет 7 октября.
Комментарии1
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satttana_perrrrkele 22 сентября 2018 | 02:24
Один Зимин, с очень мутным фондом "Династия", теперь второе ничтожество... (оба путлеровцы и оба "отставлены" по рекомендации из АП).
Может их фамилия, кому-то там не нравится?
Страшно подумать, что с делают с "Оттепелевым" (после зимы наступает весна, а с ней и оттепели)