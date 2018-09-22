Реальной причиной отказа Виктора Зимина участвовать во втором туре выборов главы Хакасии стала невозможность победы

Решение он принял после звонка из администрации президента, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю, штабу губернатора и руководству республики. По их словам, позиции действующего губернатора были шаткие, и у него был бы соблазн использовать во время подсчета голосов административный ресурс. «Из Москвы ему настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать как в Приморье. Зимин совет воспринял», — сказал РБК федеральный чиновник.

Накануне Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. Сегодня избирком Хакасии должен назначить новую дату голосования. Как ожидается, это будет 7 октября.