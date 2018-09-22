На ралли в Петербурге гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево

Пилот и штурман — мужчина и женщина — госпитализированы в критическом состоянии, сообщает «Фонтанка». По словам очевидцев, пострадавшие оказались заблокированы в салоне, спасатели вызволяли их в течение получаса. Ралли стартовало накануне днем на Дворцовой площади, общая протяженность трассы — 373 км, из них 85 км — скоростные участки.