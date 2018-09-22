Замгенпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записать беседы с президентом Дональдом Трампом, чтобы доказать его недееспособность. Он хотел «показать хаос, поглощающий администрацию», пишет

газета The New York Times. Кроме того, по данным источников издания, замгенпрокурора вел конфиденциальные переговоры с высокопоставленными чиновниками Минюста и ФБР, предлагая им ввести в действие 25-ю поправку к Конституции. Она предписывает передачу власти вице-президенту, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

Отмечается, что диктофонную запись он намеревался сделать весной прошлого года, находясь на посту две недели. Однако его замыслы, «по всей видимости», не были реализованы, пишет газета. Сам Розенстайн назвал статью некорректной и фактически неверной.