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01:19, 22 сентября 2018

Минфин США вновь продлил срок избавления от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски

Американские инвесторы должны избавиться от активов «Русала», российской группой En+ и компанией «Евросибэнерго» до 12 ноября, а не до 23 октября, как предписывалось ранее. Власти США не в первый раз продлевают срок, в течение которого требуют избавиться от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски.
Вашингтон в апреле ввел санкции против бизнесмена и, как следствие, под ограничения попали подконтрольные ему компании. Позднее в Минфине допустили, что санкции могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Бизнесмен согласился снизить свою долю в En+ до уровня ниже 50%, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц.

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