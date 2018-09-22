В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России

Президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения. Это следует из карточки дела предпринимателя на сайте суда, передает РБК. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, арест назначен на срок до 20 ноября. Михаил Лящ был задержан в среду. Как сообщили в компании, сначала его пригласили для дачи показаний, но после окончания беседы со следователями задержали.