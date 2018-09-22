Незарегистрированная партия «Другая Россия» под руководством Эдуарда Лимонова проведет учредительный съезд

Политическая организация снова подает документы на регистрацию.

На съезд «Другой России» в Москве приедут представители четырех десятков региональных отделений партии и все руководство. Как сообщается на официальной странице политической организации, собрание будет учредительным. Оппозиционеры не оставляют попыток зарегистрировать свою партию с 2010 года, однако всякий раз власти в этом отказывают.

Лидер «Другой России» – писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов, еще несколько лет назад, подавая документы в Министерство юстиции, говорил, что не верит в регистрацию партии, но при этом верит в «неизбежность революции». Предшественником «Другой России» была одноименная коалиция оппозиционных сил. Она ставила целью смену существующего политического режима законными способами. С 2009 года проводила акции «Стратегии-31». Каждое 31-е число месяца «Другая Россия» организовывала митинги в поддержку 31-ой статьи Конституции в защиту свободы собраний.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» выступает за национализацию. Один из ее главных лозунгов: «Отобрать и поделить».