Акция против пенсионной реформы пройдет сегодня в Москве
Ее организаторами выступают представители левых сил, среди которых КПРФ, Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии.
Сегодняшний митинг, подчеркивают заявители, станет третьим решающим этапом Общероссийской акции протеста под названием: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» Акция проходит в преддверии второго, основного чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме. Шествие начнется в 12 часов на улице Маши Порываевой и продолжится митингом на проспекте Академика Сахарова.
Напомню, что прошлая акция левых против пенсионной реформы состоялась 2 сентября и собрала, по данным «Белого счетчика», около 9 тысяч человек. Тогда по итогам митинга была принята резолюция, главными требованиями которой стали: организация общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, полный отказ от повышения пенсионного возраста и отставка правительства.
Митинги и пикеты против пенсионной реформы сегодня запланированы и во многих других российских городах.
Напомню, что акции, которые прошли по всей стране 9 сентября, сопровождались массовыми задержаниями. Всего было задержано более 1000 человек
Комментарии2
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andrang2 22 сентября 2018 | 00:10
Не получилось бы чтоб пенсионная реформа плавно перетекла в похоронную.
Да еще Лавров войной грозит.
За него кто будет воевать?
mikhail_spb_ 22 сентября 2018 | 00:10
Комунякам и всяким прочим "левым силам" никакой веры нет.
Более 100 лет сидят во власти.
Успели развалить Российскую империю, совок, а теперь ещё и совок-2 вот-вот развалят.