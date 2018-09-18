Второй тур выборов в Хакасии, скорее всего, будет перенесен на две недели
Сегодня врио главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Таким образом во второй тур должны выйти коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре 13% голосов, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин.
У кандидатов будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выборам в изменившихся условиях, — так считает зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Андрей Филягин уже заявил, что завтра утром официально известит республиканский избирком о своем участии в выборах главы Хакасии. И, как заявил «Эху Москвы» член президиума центрального совета «Справедливой России»
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