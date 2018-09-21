Агентство SANA опубликовало видео, на котором, как утверждается, снята инсценировка химатаки в Идлибе.
В сопроводительном тексте говорится, что съемки сделаны «Белыми касками"с целью обвинить Дамаск в использовании запрещенных веществ. Ролик через несколько минут был удален с сервиса Youtube. Статья в арабской и английской версиях сайта агентства осталась.
Комментарии2
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seryj_wolk 21 сентября 2018 | 23:53
Нарывается Асад на ракетную атаку, так долго ждать не придется. Как только, так сразу.
fresh_breeze 22 сентября 2018 | 00:07
"Ролик через несколько минут был удален с сервиса Youtube. "
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Действуют сообща, ещё бы.
Зачистить нужно ту банду в Идлибе. Там они все как на подбор: ИГ, Нусра, "Братья мусульмане" — одним словом, отличная цель для наших ВКС.