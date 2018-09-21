В Германии будут судить еще одного бывшего охранника концентрационного лагеря

Мужчине, чье имя не называется, сейчас 94 года.

Концлагерь Штуттгоф недалеко от Гданьска заработал вскоре после вторжения Германии на территорию Польши в 1939 году. Сначала там была тюрьма для местного населения, спустя два года превратился в лагерь.

Престарелого жителя города Боркен немецкие власти обвиняют в причастности к уничтожению сотен человек, в том числе, евреев в Штуттгофе. Их отравили в газовой камере. Обвинение считает, что охранник не мог не знать о методах убийств, которые практиковались в лагере.

Примечательно, что на момент совершения преступления неназванному мужчине не было 21 года. Поэтому сейчас его дело будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних, передает издание Local.

Немецкие власти пересмотрели подход к подобным процессам после громкого дела Ивана Демьянюка. Он был в числе первых нацистских преступников, которого осудили не за конкретные преступления, а за сам факт работы в концлагере.

Процесс начнется в ноябре.