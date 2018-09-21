В Германии будут судить еще одного бывшего охранника концентрационного лагеря
Мужчине, чье имя не называется, сейчас 94 года.
Концлагерь Штуттгоф недалеко от Гданьска заработал вскоре после вторжения Германии на территорию Польши в 1939 году. Сначала там была тюрьма для местного населения, спустя два года превратился в лагерь.
Престарелого жителя города Боркен немецкие власти обвиняют в причастности к уничтожению сотен человек, в том числе, евреев в Штуттгофе. Их отравили в газовой камере. Обвинение считает, что охранник не мог не знать о методах убийств, которые практиковались в лагере.
Примечательно, что на момент совершения преступления неназванному мужчине не было 21 года. Поэтому сейчас его дело будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних, передает издание Local.
Немецкие власти пересмотрели подход к подобным процессам после громкого дела Ивана Демьянюка. Он был в числе первых нацистских преступников, которого осудили не за конкретные преступления, а за сам факт работы в концлагере.
Процесс начнется в ноябре.
Комментарии8
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glotov 21 сентября 2018 | 23:06
Вот то же самое бы, да в сорок третьем.
dude_lebowsky 21 сентября 2018 | 23:59
glotov: да. Но хотя бы так. Чтоб ни одной гниде не показалось, что она уйдёт от ответа за свои преступления. Пригожинских касается.
alexsokoll 22 сентября 2018 | 00:12
dude_lebowsky:
Бандер это касается, а пригожинские какое отношение к гитлеровцам и массовым убийствам имеют?
Очередного демьянюка поймали.
mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 23:10
Удивительно: в странах капиталистического ада судят 90-летних охранников концлагерей.
А в высокодуховной Россиюшке чекистско-большевицкие убийцы, на руках которых кровь тысяч граждан России, являются героями и персональными пенсионерами.
Нынешние работники "органов" заботливо навещают ещё живых.
А их потомки гордятся ими.
mikluho_m 21 сентября 2018 | 23:14
Судить солдата за то, что соблюдал присягу - верх цинизма.
Офицеров надо судить. Солдат судить - подло.
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 23:50
mikluho_m: Он не был солдатом на войне, а убивал заключенных в концлагере. За убийство нет срока давности. Столько лет скрывался от правосудия, так будет справедливо, если умрет не в окружении родственников, а в тюрьме. Мне его нисколько не жаль!
dude_lebowsky 22 сентября 2018 | 00:12
mikluho_m: ты себя, конечно, считаешь солдатом. Тебя так же правосудие найдёт на склоне лет. Ты как пригожинский солдат ответишь за всё. Не сейчас. Потом. Будешь стареньким, немощным. Ходить будет трудно, ссать тоже. Но ответишь.
fresh_breeze 21 сентября 2018 | 23:19
"Примечательно, что на момент совершения преступления неназванному мужчине не было 21 года. Поэтому сейчас его дело будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних, передает издание Local."
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В угол поставят?
PS:
Дали челу пожить семьдесят лет, не трогали его все эти годы, думали сам умрёт.
Ну а раз выжил, то теперь несовершеннолетнего девяносточетырёхлетнего пацана засудят и отправят в колонию для малолетних преступников. Как-то так.
Что это? Насмешка над прошлым или просто сбой в правовой системе?
PPS:
"Немецкие власти пересмотрели подход к подобным процессам после громкого дела Ивана Демьянюка. Он был в числе первых нацистских преступников, которого осудили не за конкретные преступления, а за сам факт работы в концлагере."
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Я вас умоляю... это Сенцова осудили, поэтому он в Якутии.
А Демьянюк по приговору суда дожил свой век в баварских Альпах на полном пансионе.