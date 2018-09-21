Замминистра транспорта Алан Лушников написал заявление об отставке
По сведениям ИФ, в дальнейшем чиновник намерен заниматься музыкой и петь в группе CtrlBAND. Впрочем, глава правительства отставку Лушникава еще не принял. Лушников был назначен заместителем министра в начале прошлого года. До этого он был помощником Аркадия Дворковича, который курировал транспорт в ранге вице-премьера.
Комментарии2
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lion64__2 21 сентября 2018 | 23:18
Лучше бы в цирк пошёл, ковёрным
edun1952 21 сентября 2018 | 23:59
Насосавшись до исполнения желаний...Россия- рай для чинуш.