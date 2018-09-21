В Сызрани местный театр заставили снять афиши «Ревизора»
Местным властям не понравился подзаголовок «кошмар госчиновника». Такая пометка есть в сообщении официального паблика театра во «ВКонтакте», а также в рекламном видео, сделанном в начале сентября. По сведениям МЕДУЗЫ, директору театра и режиссеру предложили с января искать новое место работы. В самом театре данные о конфликте с властью опровергают.
Комментарии12
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zorkiy2016 Андрей Шкадов 21 сентября 2018 | 23:09
Николай I - всем досталось, а мне больше всего! Преодолели таки "планку" через 170 лет...
mikluho_m 21 сентября 2018 | 23:10
Кря-кря.
jetsam 21 сентября 2018 | 23:14
насколько же Гоголь был гениален!!!!!!!!!!!!!!!!!
через столько лет убивает взяточников.....................................
benin_papa__ 21 сентября 2018 | 23:15
Афишу сняли, кошмар остался...
mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 23:16
Кошмар госчиновника - это когда к особняку, в котором он прячется после падения коррупционной вертикали, движется разъярённая толпа с факелами и вилами.
А его вертолёт как назло сломался.
wasielna 21 сентября 2018 | 23:23
"Ревизор" заменили на "Вий"?
nigelliri56 21 сентября 2018 | 23:30
"Городничий глуп, как сивый мерин." (с)
andrang2 21 сентября 2018 | 23:44
А вот я видел в 90-х в Ставропольском крае, как на афишах с рекламой "Баядера", когда кто-то в букве "А" стирал черточку и получалась "Блядера", то местным властям это очень нравилось и никто не снимал афишу.
Что-то случилось с вашими властями?
Цензурируется?
jamba 21 сентября 2018 | 23:44
Ну вот, доигрались, рухнул последний бастион российской стабильности - вольнодумство просочилось в Сызрань!;))))
kunst54 21 сентября 2018 | 23:45
Городничий: "Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! Чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!"
alexey65 22 сентября 2018 | 00:03
Пусть скажут спасибо, что только увольняют, а не статью о возбуждении ненависти к классу чиновников возбуждают!
polikarpich 22 сентября 2018 | 00:13
alexey65: Класс - чиновники, отряд - кровососущие, подотряд - путинские, вид - членистомордые...