В Сызрани местный театр заставили снять афиши «Ревизора»

Местным властям не понравился подзаголовок «кошмар госчиновника». Такая пометка есть в сообщении официального паблика театра во «ВКонтакте», а также в рекламном видео, сделанном в начале сентября. По сведениям МЕДУЗЫ, директору театра и режиссеру предложили с января искать новое место работы. В самом театре данные о конфликте с властью опровергают.