В списке проектов, в которые предложили инвестировать компаниям из т.н. «списка Белоусова», фигурирует «Иннопрактика»

В списке проектов, в которые предложили инвестировать компаниям из т.н. «списка Белоусова», фигурирует фонд «Иннопрактика», которым, по данным ряда СМИ, руководит дочь президента России Катерина Тихонова. По сведениям сетевого издания The Bell, проект фонда называется «Инновационный инжиниринговый центр». Его общая стоимость превышает 1 миллиард рублей. В документе уточняется, что столько необходимо инвестировать только в пилотную версию в Красноярском крае, но проект коснется и других регионов.