В списке проектов, в которые предложили инвестировать компаниям из т.н. «списка Белоусова», фигурирует «Иннопрактика»
В списке проектов, в которые предложили инвестировать компаниям из т.н. «списка Белоусова», фигурирует фонд «Иннопрактика», которым, по данным ряда СМИ, руководит дочь президента России Катерина Тихонова. По сведениям сетевого издания The Bell, проект фонда называется «Инновационный инжиниринговый центр». Его общая стоимость превышает 1 миллиард рублей. В документе уточняется, что столько необходимо инвестировать только в пилотную версию в Красноярском крае, но проект коснется и других регионов.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 23:07
Если дети обычных слуг народа являются очень талантливыми, то дочь нацдилера-гения вообще сверхталантлива.
Ей можно доверить управление любыми проектами и любыми денежными суммами.
Да хоть всей Россией!
danko1 21 сентября 2018 | 23:11
mikhail_spb_: А откажутся инвестировать, то не только деньги отберут, но и уголовные дела возобновят и новые заведут.
У этой власти большой опыт отнятия бизнеса через посадки.
Уж если жене Пескова олигархи сотни миллионов дают, то дочке президента тем более отдадут.
ze_danil 21 сентября 2018 | 23:16
mikhail_spb_: главное чоб рот не открывала как одна судопроизводительная судостроительница
alex_melnikov Алексей Мельников 21 сентября 2018 | 23:44
Путин совсем обнаглел.
tks 21 сентября 2018 | 23:59
alex_melnikov: Дети - это Святое!
tks 21 сентября 2018 | 23:52
Конечно же, это не коррупция. Это "инвестиция".