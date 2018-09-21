Второй тур выборов в Хакасии состоится не в ближайшее воскресение, а через 2 недели
Кандидат от ЕР и ВРИО глава Хакасии Виктор Зимин неожиданно снялся с выборов. Таким образом за пост главы республики, вероятно, будут бороться коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре и эсер Андрей Филягин, занявший третье место. Филягин уже заявил, что завтра официально уведомит республиканский избирком об участии во втором туре.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 23:19
Второй акт спектакля с участием придатков правящей партии.
jamba 21 сентября 2018 | 23:48
Ну вот, вся жизнь коту под хвост! Готовился, готовился, а всего навсего, снялся с каких то выборов! А мог, например, сняться в порнофильме, и обрести славу;))))