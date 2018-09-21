Второй тур выборов в Хакасии состоится не в ближайшее воскресение, а через 2 недели

Кандидат от ЕР и ВРИО глава Хакасии Виктор Зимин неожиданно снялся с выборов. Таким образом за пост главы республики, вероятно, будут бороться коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре и эсер Андрей Филягин, занявший третье место. Филягин уже заявил, что завтра официально уведомит республиканский избирком об участии во втором туре.