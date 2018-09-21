«Левада-центр»: Впервые за последние несколько лет в РФ отмечается падение эффективности антизападной пропаганды
По данным «Левада-центра», впервые за последние несколько лет в России отмечается сильное падение эффективности антизападной пропаганды. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
«Впервые, если считать июльские и августовские данные, позитивное отношение к США хоть и чуть-чуть, но превысило негативное отношение. Такого не было за последние годы», — сказал Л.Гудков.
Комментарии10
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glotov 21 сентября 2018 | 23:02
Антизападной пропаганды никакой и нет. Бессмысленно очернять черное.
rabin_tagor 21 сентября 2018 | 23:28
glotov: Понятное дело. Никто не хочет быть на стороне проигравших.
odiniznas 22 сентября 2018 | 00:08
glotov: Вот-вот, набрали халтурщиков у Пригожина. Это все ваша вина, что народ "пиндосов" больше полюбил. Совсем мозги перестали напрягать: лишь бы ляпнуть что попало и в кассу бежать.
leninec30 21 сентября 2018 | 23:05
В России нет статистики, путинские 70 % тоже статистика, а в реальности не больше 30 %. При настоящих и честных выборах Путин максимум получил бы процентов 15,т.к всем уже надоела его рожа.
cherepovets 21 сентября 2018 | 23:27
leninec30: Рожа это фигня, сделает пластическую операцию перед бегством. Хотя, наверное, протянет до естественной смерти на своем посту. На страну наплевать, бабло есть, гвардию учредил, цензура, несменяемость, все дела. Жизнь, короче, удалась. А плебеи...из которых и сам вышел - да ну их. Пусть дохнут!
mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 23:13
Ради интереса сравните количество зрителей в зале кинотеатра на американском фильме и на нашей киноподелке.
Перевес в пользу американских фильмов просто ошеломляющий.
fresh_breeze 21 сентября 2018 | 23:24
Кто оплачивает эти исследования? Может, причина такого результата именно в источнике финансирования?
testmeter 21 сентября 2018 | 23:33
fresh_breeze: Просто таперича антизападной пропагандой занимаются такие придурки, как ты. За финансирование в 11.80 какой идиот еще согласится? Какая тут может быть эффективность
alex_melnikov Алексей Мельников 21 сентября 2018 | 23:42
Отлично. Только так.
"Потому что мы рвемся на Запад!" (Высоцкий)
ladyirina 21 сентября 2018 | 23:55
Видимо, повышение пенсионного возраста привело в чувство часть путинских фанатов и у них поубавилось эйфории от великолепного путинского правления.