«Левада-центр»: Впервые за последние несколько лет в РФ отмечается падение эффективности антизападной пропаганды

По данным «Левада-центра», впервые за последние несколько лет в России отмечается сильное падение эффективности антизападной пропаганды. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.

«Впервые, если считать июльские и августовские данные, позитивное отношение к США хоть и чуть-чуть, но превысило негативное отношение. Такого не было за последние годы», — сказал Л.Гудков.