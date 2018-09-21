Еще один высокопоставленный сотрудник американской администрации мог тайно записывать беседы с  Дональдом Трампом

По сведениям «Нью-Йорк таймс», это первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн. Газета пишет, что он в конфиденциальном порядке также высказывал идею отстранения главы государства от власти за профнепригодность. По данным издания, эти события имели место весной прошлого года, когда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В то время Розенстайн был только назначен и невольно сыграл ведущую роль в отставке Коми. Сам Розенстайн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.