Еще один высокопоставленный сотрудник американской администрации мог тайно записывать беседы с Дональдом Трампом
По сведениям «Нью-Йорк таймс», это первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн. Газета пишет, что он в конфиденциальном порядке также высказывал идею отстранения главы государства от власти за профнепригодность. По данным издания, эти события имели место весной прошлого года, когда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В то время Розенстайн был только назначен и невольно сыграл ведущую роль в отставке Коми. Сам Розенстайн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически неверной.
Комментарии2
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endemic 21 сентября 2018 | 22:41
"...и я не удивлюсь, если ваш муж, тайно, посещает...СИНАГОГУ!"
pipan 21 сентября 2018 | 22:43
Бедный , рыжий клоун !) Он так старается - санкции вводит , по миру ездит ,"северным потоком " Европу пугает , своему быдлоэлекторату обещает сделать Омерику - вяликой ! А эти сволочи его за хер не считают ! )))