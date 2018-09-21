На ралли «Санкт-Петербург-2018» машина врезалась в дерево
Двое членов экипажа госпитализированы. Инцидент произошел с егодня вечером в Курортном районе северной столицы. Как передает Интерфакс, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
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Двое членов экипажа госпитализированы. Инцидент произошел с егодня вечером в Курортном районе северной столицы. Как передает Интерфакс, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
Комментарии1
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hrenvam 21 сентября 2018 | 22:35
Вообще-то это часто происходит...