Второй тур выборов в Хакасии, скорее всего, будет перенесен на две недели

Сегодня ВРИО главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Скорее всего, представитель ЕР вышел из выборной гонки, потому что шансов победить у него не было. Так считает политолог Алексей Чеснаков.

Таким образом во второй тур должны выйти коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре 13% голосов, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин. Последний уже заявил, что завтра утром официально известит республиканский избирком о своем участии в выборах главы Хакасии. Если это будет официально подтверждено, то второй тур в Хакасии состоится 7 октября.