Второй тур выборов в Хакасии, скорее всего, будет перенесен на две недели

Сегодня врио главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Таким образом во второй тур должны выйти коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре 13% голосов, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин.

У кандидатов будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выборам в изменившихся условиях, — так считает зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Андрей Филягин уже заявил, что завтра утром официально известит республиканский избирком о своем участии в выборах главы Хакасии. В «Справедливой России» считают, что их кандидат Андрей Филягин «достаточно сильный» и может составить конкуренцию кандидату от КПРФ на выборах в Хакасии после того, как единоросс Виктор Зимин принял решение снять свою кандидатуру со второго тура выборов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Он подчеркнул, что партия «приложит все усилия для его поддержки». В то же время, М.Емельянов выразил мнение, что «снятие одного из ведущих кандидатов за несколько дней до выборов может привести к искажению воли избирателей». Сегодня стало известно, что кандидат от «Единой России» в Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен был пройти в ближайшее воскресенье. Теперь по закону, во второй тур должен выйти кандидат от «Справедливой России» А. Филягин, который в первом туре занял третье место. .

Между тем, в КПРФ уверены в победе своего выдвиженца. Об этом «Эху Москвы» заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Если всё пройдет процедурно верно, то повторное голосование в Хакасии состоится 7-го октября.

Напомним, еще в одном субъекте, где был назначен второй тур выборов главы региона, — в Приморье, — результаты голосования из-за нарушений были отменены и будут назначены новые выборы. Еще в двух регионах – во Владимирской области и в Хабаровском крае, второй тур состоится, как и планировалось, в ближайшее воскресение.