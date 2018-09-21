Израильские военные представили российским коллегам окончательный доклад об обстоятельствах гибели самолета Ил-20

Израильские военные представили российским коллегам окончательный доклад об обстоятельствах гибели в Сирии самолета-разведчика Ил-20. Об этом заявил источник в армейском командовании. В то же время, по его словам, если возникнет нужда в дополнительных данных, российские военные могут приехать в Тель-Авив.

На переговорах в Москве израильская делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным доказывала свою непричастность к трагическому инциденту.