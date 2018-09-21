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21:33, 21 сентября 2018

Израильские военные представили российским коллегам окончательный доклад об обстоятельствах гибели самолета Ил-20

Израильские военные представили российским коллегам окончательный доклад об обстоятельствах гибели в Сирии самолета-разведчика Ил-20. Об этом заявил источник в армейском командовании. В то же время, по его словам, если возникнет нужда в дополнительных данных, российские военные могут приехать в Тель-Авив.
На переговорах в Москве израильская делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным доказывала свою непричастность к трагическому инциденту.

Комментарии

29

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danko1 21 сентября 2018 | 21:42

По ЦТ это не расскажут.
Не могут же там сказать, что российской ракетой под руководством российских консультантов сбит российский самолет с россиянами.
Легче Израиль обвинить, самолетов которого во время этой трагедии в воздухе уже не было, чем признать собственную несогласованность и головотяпство.

master_superanalitik 21 сентября 2018 | 21:59

На переговорах в Москве израильская делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным доказывала свою непричастность к трагическому инциденту.
============================
Это не так. Израиль ждал ровно 35 лет, чтобы отомстить за сбитый советским комплексом С-200 в сентябре 1983 г. израильский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С Howkeye и потому фактически сбил Ил-20 ВКС РФ.

ayelet 21 сентября 2018 | 22:11

master_superanalitik: Сколько же мерзости в ваших мыслях и душах

opponent70 21 сентября 2018 | 22:19

ayelet: Он же - анальных дел мастер... У него всё через жопу...

oto_davar 21 сентября 2018 | 22:15

master_superanalitik: //за сбитый советским комплексом С-200 в сентябре 1983 г. израильский самолет//
===============
Возможно, буду вынужден огорчить, но с 1982 года до инцидента в этом году, не был сбит ни один израильский самолёт.
Может, СА сбила американский самолёт? Они в 1983 много в Ливане летали и бомбили.

master_superanalitik 21 сентября 2018 | 22:17

oto_davar:

https://topwar.ru/147261-operacija-kavkaz-2-kak-sovetskaja-pvo-spasala-siriju.html

oto_davar 21 сентября 2018 | 22:28

master_superanalitik: Пардон, такого добра в сети ходит хоть отбавляй. Включая участие Моше Даяна в битве за Днепр.
А когда я был подростком, то говорили, что он полковник СА , и закончил Академию ГШ.
Чего только не наслушаешься когда информацию от тебя скрывают.

sensei54 21 сентября 2018 | 22:20

oto_davar: Никто Хокая не сбивал. Ни в 82-м, ни в 83-м.
Эта байка гуляет уже лет двадцать.

oto_davar 21 сентября 2018 | 22:25

sensei54: master_superanalitik: ну так и я о том же.

dmitry17___17 21 сентября 2018 | 22:24

master_superanalitik: Точно, Израиль и Путина в президенты пристроил (руками Березовского). Знатно им удалось отомстить.

palm_coast 21 сентября 2018 | 22:00

danko1:

Все то вы во всех местах знаете., такое ощущение.., что из вашей шахты запустили ту ракету, вернее, вы дернули там за что то и она полетела.

kir_pich_101 21 сентября 2018 | 21:44

"Возьмите, почитайте, если сами ни хрена не можете, так хоть от нас узнаете правду, правда вам она не нужна, но все-же..."
Сказали в Израиле...

testmeter 21 сентября 2018 | 21:44

Портянки, а вы кого больше ненавидите, жидов, бандеровцев, али таки жидобандеровцев?

pipan 21 сентября 2018 | 21:53

testmeter: Всю эту нечисть можно назвать одним словом - хохлы или свидомиты ! Вам какое больше нравится !?)

stopkran1969 21 сентября 2018 | 22:01

pipan: садись, два! Тема сисек не раскрыта, явно голубцеватый пост

danko1 21 сентября 2018 | 22:02

testmeter: Портянки больше всего Россию и себя, превратившихся в нелюдей, ненавидят.

stichirichi 21 сентября 2018 | 22:07

danko1: а ни всех ли кроме себя?

begly_ 21 сентября 2018 | 22:09

На сайте есть только один единственный человек., это Данка1., остальные для нее нелюди.
Госсподя, спаси ее заблудшую душу, не дай растлить ей себя в праххх..

neyexo 21 сентября 2018 | 22:16

danko1:
"портянки" тоже хотят выжить.
Израиль борется за выживание на клочке земли, которая досталась не столько борьбой, сколько в результате интриг сверхдержав (какой тогда была Британская империя) у портянок земли гораздо больше, но борьбу за выживание никто не отменял.
Вот я нерусский, но живу в России и на ТВ хочу видеть русских дикторов и актеров.
Также смотрю индийское ТВ - и там хочу видеть индийских дикторов и актеров.

stichirichi 21 сентября 2018 | 21:52

Вашу ж мать!, как стыдно!

zibex 21 сентября 2018 | 22:12

stichirichi: после Петрова и Боширова уже не стыдно

stichirichi 21 сентября 2018 | 22:38

zibex: Нет градации в событии. Пока так, оно стыдно.

ymnikymnik 21 сентября 2018 | 22:20

Власть России пыжится перед народом обвиняя Израиль, сама власть и олигархи 90% евреи, так что это деклорация.

fresh_breeze 21 сентября 2018 | 22:21

Что наплёл Израиль, понятно, было бы странно, если б он признал вину.

Что говорят по этому поводу в МО России — вот что интересно, а об этом почему-то вы забыли написать.

maestro_air 21 сентября 2018 | 22:26

fresh_breeze: это Вам киселев с соловьевым доплетут, не отчаивайтесь!

salut__521 21 сентября 2018 | 22:26

//если возникнет нужда в дополнительных данных, российские военные могут приехать в Тель-Авив. //

Ну теперь за дополнительными фактами дело не станет - путриотический военный тоже человек, тоже денёк-другой пожить по-человечески и море увидеть хочут...

dmitry17___17 21 сентября 2018 | 22:26

Завалил Асад российский самолет, чтоб уважали, щедрее помогали и меньше совались в его дела. Место указал России.

kp6ic 21 сентября 2018 | 22:31

я просто поражаюсь. угробили 15 русских солдат. и что? кто виноват? кто в ответе? чем ответит? что мы сделаем? беспросветная ублюдочность какая-то.

tks 21 сентября 2018 | 22:33

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