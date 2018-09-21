В «Ингосстрах» поступило 5 тысяч 700 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов «Натали Турс»

В «Ингосстрах» на сегодняшний день поступило 5 тысяч 700 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов «Натали Турс». Об этом Интерфаксу сообщил сам страховщик. Ранее в Российском союзе туриндустрии утверждали, что в компании ожидают более 10-ти тысяч заявлений. Страховая компания рекомендует всем пострадавшим не затягивать с обращением и предоставить необходимые документы до 2-го октября. Первыми компенсацию получат туристы, подавшие заявления 3-го сентября и ранее. Далее – в порядке очередности приема документов.