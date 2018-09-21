Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму, которую получат в качестве компенсации

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму, которую по решению суда они получат в качестве компенсации. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат истцов Анатолий Кучерена.

Российский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. Причиной катастрофы стал теракт. Погибли более 200 человек.