Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму, которую получат в качестве компенсации
Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму, которую по решению суда они получат в качестве компенсации. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат истцов Анатолий Кучерена.
Российский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. Причиной катастрофы стал теракт. Погибли более 200 человек.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimirbelarus 21 сентября 2018 | 21:48
"Во время обращения к нации в марте президент России Владимир Путин представил перед более чем тысячей гостей свое новейшее стратегическое оружие: авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Теперь самолет-носитель АРК "Кинжал" разбился во время учений - очевидно, из-за технических проблем": https://charter97.org/ru/news/2018/9/21/306184/
Если бы не строили это ломачьЁ, то получили бы нормальные компенсации за устроенный Вовой взрыв самолёта над Синаем.
pulalala 21 сентября 2018 | 21:56
vladimirbelarus:
Вова здесь нипричем.
Просто хочется жертвам сорвать куш. Побольше.
igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 22:27
pulalala: чем дороже будут стоить жертвы, тем больше внимания безопасности живым будут уделять компании!
begly_ 21 сентября 2018 | 22:04
Не могу осуждать, но на мой взгляд торг в данном горе неуместен.
zurrog_ 21 сентября 2018 | 22:15
Вот всё, что интересует родственников всё это время, и по сей день. Поделом всей этой стране, раз в ней проживают такие "родственники".
ts 21 сентября 2018 | 22:29
zurrog_: Позор не родственникам, а стране, которая так оценивает жизнь своих граждан... Правильно, что не согласились на копеечные компенсации!