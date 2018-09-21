Против зам.начальника исправительной колонии №3 в Оренбургской области возбуждено уголовное дело

Евгений Матицын обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия. По версии следствия, в этой колонии с ведома администрации заключенных били и принуждали к мошенничеству. Российские СМИ, в частности, «Медуза», неоднократно писали об издевательствах и других нарушениях прав заключенных в этой колонии.