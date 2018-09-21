Второй тур выборов в Хакасии, скорее всего, будет перенесен на две недели

Сегодня врио главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Таким образом во второй тур должны выйти коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре 13% голосов, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин. Сам он уже заявил, что будет участвовать во втором туре. Если это будет подтверждено на уровне республиканского ЦИК, то повторное голосование состоится 7-го октября. Если кандидаты, занявшие третье и четвертое места, откажутся от участия в выборах, то Коновалов пойдет на второй тур единолично, и тогда ему для победы придется набирать 51% голосов избирателей.