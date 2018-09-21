Второй тур выборов в Хакасии, скорее всего, будет перенесен на две недели
Сегодня врио главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Таким образом во второй тур должны выйти коммунист Валентин Коновалов, которому Зимин проиграл в первом туре 13% голосов, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин. Сам он уже заявил, что будет участвовать во втором туре. Если это будет подтверждено на уровне республиканского ЦИК, то повторное голосование состоится 7-го октября. Если кандидаты, занявшие третье и четвертое места, откажутся от участия в выборах, то Коновалов пойдет на второй тур единолично, и тогда ему для победы придется набирать 51% голосов избирателей.
Комментарии5
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post_v 21 сентября 2018 | 21:31
как пить дать, во втором туре коммунист наберет вдвое меньше голосов и проиграет
neyexo 21 сентября 2018 | 21:31
Заболел, слег бедняга
alekseis 21 сентября 2018 | 21:44
конечно откажутся
detul 21 сентября 2018 | 21:55
Ну наконец народ начинает понимать, что в стране есть только одна реальная альтернатива правящей клептократии - коммунисты.
sbk 21 сентября 2018 | 21:57
detul: Из предлагаемого меню - да.
А в принципе, альтернатив полно.