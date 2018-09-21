В Саудовской Аравии женщина впервые стала телеведущей главной новостной передачи на государственном телеканале

Как пишет Daily Mail, журналистка Аль Дахил будет вести передачу вместе с коллегой-мужчиной. Издание напоминает, что ранее правительство Саудовской Аравии уже разрешило женщинам водить машину, посещать футбольные матчи и работать в сферах, которые были под запретом в рамках традиционных гендерных ролей. Как говорится в материале, принц Мухаммед бин Сальман стремится к тому, чтобы к концу следующего десятилетия женщины составляли в королевстве треть рабочей силы.