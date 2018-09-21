Власти Берлина запретили российскому режиссеру Илье Хржановскому провести арт-проект с воссозданием Восточного Берлина
Как пишет Der Tagesspigel, отказ мотивирован соображениями безопасности. ъ
Хржановский планировал воссоздать жизнь Восточного Берлина эпохи конца холодной войны. Участники проекта «Дау. Свобода» должны были жить целый месяц по правилам того времени. В частности, проход между двумя частями города осуществлялся бы по визам.
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