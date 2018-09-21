Владимир Спиваков предложил отменить действующие в РФ пошлины на ввод музыкальных инструментов из-за границы
Народный артист СССР Владимир Спиваков предложил отменить действующие в России пошлины на ввод музыкальных инструментов из-за границы.
В Уфе сегодня завершился второй международный конкурс скрипачей, носящий имя Спивакова. Лауреаты первой и второй премий стали обладателей сертификатов на скрипки Антониацци 1912-го года и Гранджона 1848-го года. Однако привезти инструменты из Франции в Россию, по словам Спивакова, оказалось невозможно из-за высоких таможенных пошлин. Скрипки пока остаются в сейфе в Париже.
Комментарии4
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huyt 21 сентября 2018 | 21:10
Я думаю, что Спиваков имел ввиду прежде всего не скрипки, а виоланчели.
tv_victim 21 сентября 2018 | 21:10
Пошлины защищают отечественного производителя скрипок Гранжона и Антониацци....
polsan 21 сентября 2018 | 21:11
Интересное исследование провели американские ученые — десятерым профессиональным скрипачам было предложено тщательно изучить 12 скрипок. Тест был слепым — то есть скрипачи не знали, что за скрипку в каждый конкретный момент времени они держат в руках, но каждому предоставлялась возможность поиграть на каждой скрипке в течение двух сессий по 75 минут — одна в студии, вторая в концертном зале на 300 мест. После теста их спросили, какой из инструментов они бы взяли вместо своего нынешнего в гипотетические гастроли.
Из 12 скрипок 6 были сделаны великими итальянцами — в том числе 5 были изготовлены самим Страдивари. 6 других скрипок были изготовлены современными мастерами.
А теперь результат — 6 из 10 скрипачей выбрали современные скрипки. Причем в индивидуальном зачете среди скрипок победа современного экземпляра оказалась даже более яркой. И скрипачи не смогли достоверно отличить старые скрипки от новых.
Кстати, существует довольно старое исследование, когда изучали влияние лака на звук старых скрипок. Помните, в старом советском фильме «Визит к Минотавру» много говорилось о секретах лаков? Так вот, с этим вопросом разобрались довольно давно — рецептуру лака воспроизводили полностью, даже как-то смыли лак с одной старой скрипки и та совершенно не потеряла в качестве звука.
askol2016 21 сентября 2018 | 21:12
Спиваков хочет "пустить по миру" Ролдугина?