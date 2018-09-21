Владимир Спиваков предложил отменить действующие в РФ пошлины на ввод музыкальных инструментов из-за границы

Народный артист СССР Владимир Спиваков предложил отменить действующие в России пошлины на ввод музыкальных инструментов из-за границы.

В Уфе сегодня завершился второй международный конкурс скрипачей, носящий имя Спивакова. Лауреаты первой и второй премий стали обладателей сертификатов на скрипки Антониацци 1912-го года и Гранджона 1848-го года. Однако привезти инструменты из Франции в Россию, по словам Спивакова, оказалось невозможно из-за высоких таможенных пошлин. Скрипки пока остаются в сейфе в Париже.