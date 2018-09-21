Парапланерист из подмосковного Королева погиб в горах Кабардино-Балкарии
По данным МинЧС, он совершил жесткую посадку в Чегемском ущелье. Сейчас тело погибшего спортсмена пятеро спасателей эвакуируют вниз. Других подробностей не приводится.
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По данным МинЧС, он совершил жесткую посадку в Чегемском ущелье. Сейчас тело погибшего спортсмена пятеро спасателей эвакуируют вниз. Других подробностей не приводится.
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