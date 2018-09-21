В жилой 10-этажке в Краснодаре произошел взрыв бытового газа

Как передает ТАСС, пострадала женщина. Она госпитализирована в ожогами. Несущие конструкции дома не повреждены. В одной из комнат выбиты стекла. Пожара не последовало. Эвакуация жильцов не потребовалась. Причины взрыва устанавливаются.