Предвыборная ситуация в Хакасии в преддверии второго тура выборов главы региона принципиально изменилась

Врио главы республики, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, снял свою кандидатуру. Теперь по закону второй тур состоится еще через две недели, и в нем примут участие коммунист Валентин Коновалов, опередивший Зимина в первом туре на 13%, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин. Последний уже заявил, что будет участвовать во втором туре.

В КПРФ считают, что кандидат от «Единой России» в Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов из-за событий в Приморье. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

По его словам, это могло произойти из-за позиции КПРФ в Приморье, где партия старается «доводить до уголовных дел виновных, допустивших преступные действия» во время второго тура выборов.

Депутат отметил, что данное обстоятельство, а также тот факт, что КПРФ привезла на выборы в Хакасию «несколько сот наблюдателей со всех регионов» могли повлиять на решение В.Зимина. «Я думаю, что они все просчитали, взвесили и приняли такое решение», — прокомментировал ситуацию А.Ющенко.

Как подчеркнул депутат, в КПРФ считают, что Валентин Коновалов «уже победил», несмотря на то, что по закону, ему теперь предстоит состязаться с кандидатом от «Справедливой России» Андреем Филягиным.