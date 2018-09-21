Предвыборная ситуация в Хакасии в преддверии второго тура выборов главы региона принципиально изменилась
Врио главы республики, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, снял свою кандидатуру. Теперь по закону второй тур состоится еще через две недели, и в нем примут участие коммунист Валентин Коновалов, опередивший Зимина в первом туре на 13%, и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин. Последний уже заявил, что будет участвовать во втором туре.
В КПРФ считают, что кандидат от «Единой России» в Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов из-за событий в Приморье. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
По его словам, это могло произойти из-за позиции КПРФ в Приморье, где партия старается «доводить до уголовных дел виновных, допустивших преступные действия» во время второго тура выборов.
Депутат отметил, что данное обстоятельство, а также тот факт, что КПРФ привезла на выборы в Хакасию «несколько сот наблюдателей со всех регионов» могли повлиять на решение В.Зимина. «Я думаю, что они все просчитали, взвесили и приняли такое решение», — прокомментировал ситуацию А.Ющенко.
Как подчеркнул депутат, в КПРФ считают, что Валентин Коновалов «уже победил», несмотря на то, что по закону, ему теперь предстоит состязаться с кандидатом от «Справедливой России» Андреем Филягиным.
Комментарии2
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huyt 21 сентября 2018 | 21:08
Рано празднуют победу в КПРФ. Неужели забывают, что так называемые "выборы" зачастую проходят вне правового поля?
sbk 21 сентября 2018 | 21:08
Снялся, т.к. украсть не получается?