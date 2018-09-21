Z Архив новостей новости
5 1 6 377
20:32, 21 сентября 2018

Американец К.Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване

Американец Коди Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. Сейчас он находится в Национальном иммиграционном агентстве. Между тем, как отмечает Reuters, у Тайваня и США нет соглашения о выдаче подозреваемых в преступлениях.

Уилсон еще в 13-м году продемонстрировал первый работающий образец оружия, напечатанный на 3D-принтере. Летом этого года американский суд запретил распространение соответствующих чертежей, но Уилсон продолжает рассылать их покупателям по почте или на флэшках. В Штатах против него заведено дело.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

velbkeirf1 21 сентября 2018 | 20:58

В Штатах против него заведено дело...................
вот те раз а как же бей первым Фреди?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6272 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Киев официально уведомил Москву о непродлении договора о дружбе Российским властям передана соответствующая нота, — сообщил глава МИДа Украины Павел Климкин

5 131 6 8096
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 692 6 72353 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 154 6 16138 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Новости

Глава Минэкономразвития поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые Министр сказал, что снижение роли доллара по разным направлениям – «это то, что активно происходит»...

5 112 6 13134
Новости

Израильские военные представили данные о том, что причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля…

5 47 6 5917
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 529 6 88101 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 103 6 13851 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 405 6 55428 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

2981838

5 41 6 5636 17:08
#слушать 35:31 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 113 6 16769 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20905 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8615 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12812 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Новости

Объем валютных вкладов Сбербанка за месяц сократился на миллиард долларов В кредитной организации утверждают, что ситуация под контролем

5 37 6 6399
Новости

Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью патриархата Филарета Алексею Венедиктову В своем интервью Филарет назвал Крым оккупированным и высказал предположение, что он рано или поздно вернется к Украине…

5 39 6 6912

Популярное за неделю

Новости

Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам» Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году

5 11 6 21782
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 161995 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 113 6 16769 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 263703 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 65 6 134763 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274989
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3667899

Сегодня в эфире