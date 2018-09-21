Американец К.Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване

Американец Коди Уилсон, занимающийся распространением чертежей для создания оружия на 3D-принтерах, задержан на Тайване. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней. Сейчас он находится в Национальном иммиграционном агентстве. Между тем, как отмечает Reuters, у Тайваня и США нет соглашения о выдаче подозреваемых в преступлениях.



Уилсон еще в 13-м году продемонстрировал первый работающий образец оружия, напечатанный на 3D-принтере. Летом этого года американский суд запретил распространение соответствующих чертежей, но Уилсон продолжает рассылать их покупателям по почте или на флэшках. В Штатах против него заведено дело.