Журналист «Медузы» Султан Сулейманов запросил у ВКонтакте полный архив своих данных

Он воспользовался правом получить эти сведения по европейскому регламенту защиты персональных данных. Ранее администрация соцсети на фоне уголовных дел за мемы и обвинений в сотрудничестве с правоохранительными органами пообещала дать российским пользователям возможность скачивать всю свою информацию с сайта. В итоге Сулейманов получил файл размером 178 мегабайт. В нем было почти 6 миллионов строк, содержавших сразу все наборы данных – он изменения прикрепленных номеров телефона до личных сообщений и записей на стене. И все равно, как отмечает «Медуза», информация оказалась неполной.