Журналист «Медузы» Султан Сулейманов запросил у ВКонтакте полный архив своих данных
Он воспользовался правом получить эти сведения по европейскому регламенту защиты персональных данных. Ранее администрация соцсети на фоне уголовных дел за мемы и обвинений в сотрудничестве с правоохранительными органами пообещала дать российским пользователям возможность скачивать всю свою информацию с сайта. В итоге Сулейманов получил файл размером 178 мегабайт. В нем было почти 6 миллионов строк, содержавших сразу все наборы данных – он изменения прикрепленных номеров телефона до личных сообщений и записей на стене. И все равно, как отмечает «Медуза», информация оказалась неполной.
Комментарии3
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ura_123 21 сентября 2018 | 20:51
Может стоит самоудалиться из этого вконтактика и вообще там не регистрироваться?
anemon 21 сентября 2018 | 20:55
ura_123: Султан Сулейманов этого и добивается, успеха ему.
huyt 21 сентября 2018 | 20:59
ura_123: Я не пользовался никогда и другим не советую пользоваться усмановскими соцсетями.