Суд в Москве арестовал на 2 месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща
Ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Лящ был задержан сотрудниками полиции позавчера.
Между тем, в компании опровергли связь между задержанием бизнесмена с хищениями в корпорации «Ростех» или с вопросами к реализации госконтрактов с «Ростехом».
Комментарии1
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banyi4 21 сентября 2018 | 20:37
Так вроде хохла арестовали) Славно дело )