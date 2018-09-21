Суд в Москве арестовал на 2 месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща

Ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Лящ был задержан сотрудниками полиции позавчера.

Между тем, в компании опровергли связь между задержанием бизнесмена с хищениями в корпорации «Ростех» или с вопросами к реализации госконтрактов с «Ростехом».