Z Архив новостей новости
5 11 6 1906
20:30, 21 сентября 2018

Второго тура выборов в Хакасии в ближайшее воскресенье не будет

Врио главы региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Это официально подтвердил Центризбирком. По итогам первого тура Зимин проиграл своему ближайшему сопернику, коммунисту Валентину Коновалову, примерно 13%. Теперь по закону во второй тур, который состоится еще через две недели, должны выйти Коновалов и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин.

Сам Филягин уже заявил Интерфаксу, что будет участвовать во втором туре.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

podwodnik 21 сентября 2018 | 20:38

"... снял свою кандидатуру по состоянию здоровья ...".

Медвежья болезнь.

gordy 21 сентября 2018 | 20:44

Семь дней, которые потрясли Хакассию?

huyt 21 сентября 2018 | 20:48

gordy: "Воспаление хитрости". Вот так воры и жулики выкручиваются. В Приморье отменили победу члена КПРФ Ищенко, а в Хакасии и вовсе заменят слабого и непопулярного в регионе единоросса. Ну разве можно верить в эти псевдо-выборы ?

serge_moro 21 сентября 2018 | 20:59

huyt: Опустить страну ниже плинтуса смог только Коротышка.
20 лет и страна превратилась в винегрет из дерьма,пороха и крови по рецепту Коротышки и Пригожина

huyt 21 сентября 2018 | 21:04

serge_moro: Это так. деградировало всё, прежде всего вертикаль коррумпированной власти. Из-за коррупции и пенсии низкие в стране . Зато руководитель пенсионного фонда стал миллиардером.

opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 20:44

podwodnik: Зюгановцы ничем не лучше воров и коррупцинеров во власти , Тем более, что Центр полностью оккупирован единроссами!

piter_ug 21 сентября 2018 | 20:40

Подъедросники - это вторая линия обороны едропутов.
Так что улучшений жизни не ждите.

opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 20:40

Крысы бегут..

parasuk_ 21 сентября 2018 | 20:49

Коммунисты набирают популярность. Чего не скажешь о либероидных кагальчиках типа яблока и парнаса :)

addi 21 сентября 2018 | 20:51

Теперь надо снять свою кандидатуру коммуняке Коновалову и вспомнить " сказку
про белого бычка"....

vel225 21 сентября 2018 | 21:00

Это синдром честных выборов....Крысы наутёк.....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6272 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Киев официально уведомил Москву о непродлении договора о дружбе Российским властям передана соответствующая нота, — сообщил глава МИДа Украины Павел Климкин

5 131 6 8096
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 692 6 72353 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 154 6 16138 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Новости

Глава Минэкономразвития поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые Министр сказал, что снижение роли доллара по разным направлениям – «это то, что активно происходит»...

5 112 6 13134
Новости

Израильские военные представили данные о том, что причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля…

5 47 6 5917
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 529 6 88101 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 103 6 13851 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 405 6 55428 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

2981838

5 41 6 5636 17:08
#слушать 35:31 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 113 6 16769 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20905 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8615 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12812 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Новости

Объем валютных вкладов Сбербанка за месяц сократился на миллиард долларов В кредитной организации утверждают, что ситуация под контролем

5 37 6 6399
Новости

Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью патриархата Филарета Алексею Венедиктову В своем интервью Филарет назвал Крым оккупированным и высказал предположение, что он рано или поздно вернется к Украине…

5 39 6 6912

Популярное за неделю

Новости

Мосгорсуд вновь ликвидировал движение «Стоп хам» Претензии Минюста были связаны с тем, что оно на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности. «Стоп хам» было создано в 2010-ом году

5 11 6 21782
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 161995 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 113 6 16769 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 263703 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 65 6 134763 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274989
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3667899

Сегодня в эфире