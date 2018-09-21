Второго тура выборов в Хакасии в ближайшее воскресенье не будет

Врио главы региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Это официально подтвердил Центризбирком. По итогам первого тура Зимин проиграл своему ближайшему сопернику, коммунисту Валентину Коновалову, примерно 13%. Теперь по закону во второй тур, который состоится еще через две недели, должны выйти Коновалов и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин.

Сам Филягин уже заявил Интерфаксу, что будет участвовать во втором туре.