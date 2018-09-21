Второго тура выборов в Хакасии в ближайшее воскресенье не будет
Врио главы региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Это официально подтвердил Центризбирком. По итогам первого тура Зимин проиграл своему ближайшему сопернику, коммунисту Валентину Коновалову, примерно 13%. Теперь по закону во второй тур, который состоится еще через две недели, должны выйти Коновалов и занявший третье место «справедливоросс» Андрей Филягин.
Сам Филягин уже заявил Интерфаксу, что будет участвовать во втором туре.
Комментарии11
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podwodnik 21 сентября 2018 | 20:38
"... снял свою кандидатуру по состоянию здоровья ...".
Медвежья болезнь.
gordy 21 сентября 2018 | 20:44
Семь дней, которые потрясли Хакассию?
huyt 21 сентября 2018 | 20:48
gordy: "Воспаление хитрости". Вот так воры и жулики выкручиваются. В Приморье отменили победу члена КПРФ Ищенко, а в Хакасии и вовсе заменят слабого и непопулярного в регионе единоросса. Ну разве можно верить в эти псевдо-выборы ?
serge_moro 21 сентября 2018 | 20:59
huyt: Опустить страну ниже плинтуса смог только Коротышка.
20 лет и страна превратилась в винегрет из дерьма,пороха и крови по рецепту Коротышки и Пригожина
huyt 21 сентября 2018 | 21:04
serge_moro: Это так. деградировало всё, прежде всего вертикаль коррумпированной власти. Из-за коррупции и пенсии низкие в стране . Зато руководитель пенсионного фонда стал миллиардером.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 20:44
podwodnik: Зюгановцы ничем не лучше воров и коррупцинеров во власти , Тем более, что Центр полностью оккупирован единроссами!
piter_ug 21 сентября 2018 | 20:40
Подъедросники - это вторая линия обороны едропутов.
Так что улучшений жизни не ждите.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 20:40
Крысы бегут..
parasuk_ 21 сентября 2018 | 20:49
Коммунисты набирают популярность. Чего не скажешь о либероидных кагальчиках типа яблока и парнаса :)
addi 21 сентября 2018 | 20:51
Теперь надо снять свою кандидатуру коммуняке Коновалову и вспомнить " сказку
про белого бычка"....
vel225 21 сентября 2018 | 21:00
Это синдром честных выборов....Крысы наутёк.....