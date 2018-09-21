Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму компенсации

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году намерены обжаловать сумму, которую по решению суда они получат в качестве компенсации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат истцов Анатолий Кучерена.

«Сегодня в суде была оглашена только резолютивная часть решения. Сумма, которую суд взыскал с «Кгм Авиа», это сумма мизерная по сравнению с тем, что было заявлено в исковых требованиях. Предварительно после консультации с родственниками погибших было принято решение обжаловать это решение суда», — сказал А.Кучерена.

Он пояснил, что родственники недовольны, так как «изначально при решении вопроса об обращении в суд с исковыми требованиями», был проведен анализ того, как аналогичные ситуации разрешаются за рубежом.

По его словам, сопоставление результатов анализа и резолютивной части решения суда о взыскании в пользу родственников более 30 млн. рублей позволили прийти к выводу, что «жизнь гражданина другого иностранного государства, погибшего в аналогичных обстоятельствах, значительно выше, чем жизнь гражданина России».

Российский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. Причиной катастрофы стал теракт.