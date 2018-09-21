Судебный процесс по делу 94-летнего охранника концлагеря Штуттгоф начнется в Германии в ноябре
Мужчину, имя которого не называется, обвиняют в том, что с 42-го по 45 год он вместе с другим охранником, которому сейчас 93, убил по меньшей мере 100 польских и 77 советских военнопленных в газовых камерах. При этом процесс открывают в отделении суда по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступлений подозреваемому не было еще 21-го года.
Комментарии36
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ignachio 21 сентября 2018 | 20:08
Процессы по делам охранников Путина будут не скоро.
klukvik 21 сентября 2018 | 20:12
ignachio: но быстро. на кол и вся недолга.
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:18
О, потомки Демьянюков отметились.
Путин же ватник, по вашему, или как?
- Дядя Коля!
- не Коля, а Мыкола.
- Дядя Мыкола, а почему из трубы над крематорием идёт не белый дым, а чёрный?
- Фима, твой папка забыл снять калоши...
pravdatut 21 сентября 2018 | 20:28
alexsokoll: Мыколы сидели в лагерях вместе с Фимами. Кагебист проклятый.
perestarok 21 сентября 2018 | 20:32
pravdatut: "Кагебист проклятый."
Какая у Вас замысловатая подпись!
pravdatut 21 сентября 2018 | 20:39
perestarok: Учту.
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:38
pravdatut:
Демьянюк - москаль чи еврей?
Дивизия СС Галичина в каком лагере сидела?
После войны в Пермь-18 ?
shmuel63 21 сентября 2018 | 20:43
alexsokoll: Сволочь ты,
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:50
shmuel63:
???
С чего бы это?
Я так понимаю, ты еврей, который считает бандер - героичнскими борцами за независимость?
Это у тебя разрыв шаблона от природной идиотии.
Сало уронили!
Сало!
shmuel63 21 сентября 2018 | 21:13
alexsokoll: Нет, для меня ты свололчь и подлец потому, что семья моего отца погибла в гетто Смоленска. Вся, до последнего человека (отец воевал на Карельском фронте) . А нынешние Россия и Украина мне одинаково безразличны.
pipan 21 сентября 2018 | 20:19
klukvik: Любишь садится на кол шалун ? ) Ну признайся ,здесь педиков уважают , глядишь сотню другую рекомендаций прибавятся !)))
polikarpich 21 сентября 2018 | 20:37
pipan: Конечно, уважаемый!
:-)))
banyi4 21 сентября 2018 | 20:15
Хохол наверное...
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 20:17
Что ж господь допускает, что все эти выродки живут-то так долго..
polsan 21 сентября 2018 | 20:21
abuvgrobu: Странно, да?! А попы хотят чтобы мы верили и на этом бабки косить!
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:54
polsan:
Это тебе попы рассказали или ребе?
grigorcar 21 сентября 2018 | 20:26
abuvgrobu:
чтоб расплата достала их и на земле.
pipan 21 сентября 2018 | 20:26
abuvgrobu: Господь здесь не при чем . Не для того пиндосы их во время войны к себе вывозили ! "Великая Омериканская демократия " ,как раз и писалась этими фашистами !
kompricikos 21 сентября 2018 | 20:41
abuvgrobu: этот концлагерь в Польше, небольшое поселение Штутово, недалеко от Гданьска. Глубоко в лесу,сейчас там музей, много туристов в том числе из Германии. Печальное место, погибло много поляков, евреев, прибалтов.
velbkeirf1 21 сентября 2018 | 20:51
abuvgrobu: бог смерти не дает
ed10075 21 сентября 2018 | 20:24
В связи с существованием таких процессов, очень хочется пожелать тем, кто сегодня называет себя российской элитой, узурпировав власть, долгих лет жизни!
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:41
ed10075:
У российской элиты в героях не Бандера с Шухевичем, а Победители гитлеризма и их шестёрок, которые на украине сейчас герои.
Так что долгих лет желай коломойским гройсманам порошенкам тимошенкам гпйдаро чубайсам и псу ихнему сисяну.
polikarpich 21 сентября 2018 | 20:49
alexsokoll: А кто будет побеждать путинизм и его шестёрок?
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:59
polikarpich:
Путин и Россия, как всегда, победят фашизм и тоталитаризм, бандер, 3й евросоюз, британию и сша.
pravdatut 21 сентября 2018 | 20:24
Где охранники СССР, которые помогали угробить миллионы людей.
alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:44
pravdatut:
Кого охраняли охранники СССР ?
Твоих предков - гитлеровских шестёрок из дивизии СС Галичина, власовцев, полицаев, одного из которых судят сейчас в германии.
bandera 21 сентября 2018 | 20:25
Райнхольдом Ханнинг. Жаль что ни одного НКВЕДИСТА не судили.А они замучила в 100 раз больше.
piterjanis 21 сентября 2018 | 20:28
bandera: и? биндеровца-то вашего палача повесят?
efilika 21 сентября 2018 | 20:28
Интересно, путин собрался до конца своей жизни сидеть на "престоле".... Очень надеюсь, я увижу процесс, где на скамье подсудимых будет путин и его опг.
dictvena 21 сентября 2018 | 20:45
Нет срока давности для таких!
democ 21 сентября 2018 | 20:46
Советские палачи, расстрелявших тысячи невинных граждан, спокойно доживают свои годы. А поколения, чьих дедов и отцов эти палачи расстреляли, отчисляют со своих зарплат деньги на содержание этих мерзавцев. Вот и вся разница с немцами...
mr_samgin 21 сентября 2018 | 20:59
democ: так это были жидо-большевики, с которыми боролись нацисты.
Может этого охранника наградить надо?
alexsokoll 21 сентября 2018 | 21:05
democ: democ:
Немцы тут каким боком?
Очередного Демьянюка выловили.
Всех этих бандер нужно было расстреливать, чтоб вы, их потомки, зачатые в пьяном угаре заблёванного бандеровского схрона, не писали тут ахинею про Победителей фашизма.
Да, бандера майданутая?
Дед твой тоже гитлеровцам служил?
democ 21 сентября 2018 | 21:11
alexsokoll: ТЫкало, с какой палаты психиатрической клиники? Или за своего деда - палача, краснопогонника стало обидно... Напиши нам про его заслуги, убогий.
polikarpich 21 сентября 2018 | 21:14
alexsokoll: А твой дед где служил? С немцами воевал? :-)
Впрочем, это всё равно неважно. Дед за внука не отвечает, а внучок ворам прислуживает и шестерит, получается. Пусть и ворам высокопоставленным.
И пора бы уже понять, что неважно, кто там какой "-ист" по своим политическим убеждениям, тем более в прошлом. Отвечать надо за свои деяния и поступки. И за базар тоже, особенно насчёт расстрелов. И не надо прикрываться всякими "-измами".
eduard53 21 сентября 2018 | 21:03
Поразительная оперативность германской фемиды. Видать, дожидались, пока мерзавцы-долгожители перестанут соображать, чтО с ними производят ...