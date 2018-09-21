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20:02, 21 сентября 2018

Судебный процесс по делу 94-летнего охранника концлагеря Штуттгоф начнется в Германии в ноябре

Мужчину, имя которого не называется, обвиняют в том, что с 42-го по 45 год он вместе с другим охранником, которому сейчас 93, убил по меньшей мере 100 польских и 77 советских военнопленных в газовых камерах. При этом процесс открывают в отделении суда по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступлений подозреваемому не было еще 21-го года.

Комментарии

36

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ignachio 21 сентября 2018 | 20:08

Процессы по делам охранников Путина будут не скоро.

klukvik 21 сентября 2018 | 20:12

ignachio: но быстро. на кол и вся недолга.

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:18

О, потомки Демьянюков отметились.
Путин же ватник, по вашему, или как?

- Дядя Коля!
- не Коля, а Мыкола.
- Дядя Мыкола, а почему из трубы над крематорием идёт не белый дым, а чёрный?
- Фима, твой папка забыл снять калоши...

pravdatut 21 сентября 2018 | 20:28

alexsokoll: Мыколы сидели в лагерях вместе с Фимами. Кагебист проклятый.

perestarok 21 сентября 2018 | 20:32

pravdatut: "Кагебист проклятый."

Какая у Вас замысловатая подпись!

pravdatut 21 сентября 2018 | 20:39

perestarok: Учту.

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:38

pravdatut:

Демьянюк - москаль чи еврей?

Дивизия СС Галичина в каком лагере сидела?
После войны в Пермь-18 ?

shmuel63 21 сентября 2018 | 20:43

alexsokoll: Сволочь ты,

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:50

shmuel63:

???
С чего бы это?

Я так понимаю, ты еврей, который считает бандер - героичнскими борцами за независимость?
Это у тебя разрыв шаблона от природной идиотии.

Сало уронили!
Сало!

shmuel63 21 сентября 2018 | 21:13

alexsokoll: Нет, для меня ты свололчь и подлец потому, что семья моего отца погибла в гетто Смоленска. Вся, до последнего человека (отец воевал на Карельском фронте) . А нынешние Россия и Украина мне одинаково безразличны.

pipan 21 сентября 2018 | 20:19

klukvik: Любишь садится на кол шалун ? ) Ну признайся ,здесь педиков уважают , глядишь сотню другую рекомендаций прибавятся !)))

polikarpich 21 сентября 2018 | 20:37

pipan: Конечно, уважаемый!
:-)))

banyi4 21 сентября 2018 | 20:15

Хохол наверное...

abuvgrobu 21 сентября 2018 | 20:17

Что ж господь допускает, что все эти выродки живут-то так долго..

polsan 21 сентября 2018 | 20:21

abuvgrobu: Странно, да?! А попы хотят чтобы мы верили и на этом бабки косить!

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:54

polsan:

Это тебе попы рассказали или ребе?

grigorcar 21 сентября 2018 | 20:26

abuvgrobu:
чтоб расплата достала их и на земле.

pipan 21 сентября 2018 | 20:26

abuvgrobu: Господь здесь не при чем . Не для того пиндосы их во время войны к себе вывозили ! "Великая Омериканская демократия " ,как раз и писалась этими фашистами !

kompricikos 21 сентября 2018 | 20:41

abuvgrobu: этот концлагерь в Польше, небольшое поселение Штутово, недалеко от Гданьска. Глубоко в лесу,сейчас там музей, много туристов в том числе из Германии. Печальное место, погибло много поляков, евреев, прибалтов.

velbkeirf1 21 сентября 2018 | 20:51

abuvgrobu: бог смерти не дает

ed10075 21 сентября 2018 | 20:24

В связи с существованием таких процессов, очень хочется пожелать тем, кто сегодня называет себя российской элитой, узурпировав власть, долгих лет жизни!

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:41

ed10075:

У российской элиты в героях не Бандера с Шухевичем, а Победители гитлеризма и их шестёрок, которые на украине сейчас герои.
Так что долгих лет желай коломойским гройсманам порошенкам тимошенкам гпйдаро чубайсам и псу ихнему сисяну.

polikarpich 21 сентября 2018 | 20:49

alexsokoll: А кто будет побеждать путинизм и его шестёрок?

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:59

polikarpich:

Путин и Россия, как всегда, победят фашизм и тоталитаризм, бандер, 3й евросоюз, британию и сша.

pravdatut 21 сентября 2018 | 20:24

Где охранники СССР, которые помогали угробить миллионы людей.

alexsokoll 21 сентября 2018 | 20:44

pravdatut:

Кого охраняли охранники СССР ?
Твоих предков - гитлеровских шестёрок из дивизии СС Галичина, власовцев, полицаев, одного из которых судят сейчас в германии.

bandera 21 сентября 2018 | 20:25

Райнхольдом Ханнинг. Жаль что ни одного НКВЕДИСТА не судили.А они замучила в 100 раз больше.

piterjanis 21 сентября 2018 | 20:28

bandera: и? биндеровца-то вашего палача повесят?

efilika 21 сентября 2018 | 20:28

Интересно, путин собрался до конца своей жизни сидеть на "престоле".... Очень надеюсь, я увижу процесс, где на скамье подсудимых будет путин и его опг.

dictvena 21 сентября 2018 | 20:45

Нет срока давности для таких!

democ 21 сентября 2018 | 20:46

Советские палачи, расстрелявших тысячи невинных граждан, спокойно доживают свои годы. А поколения, чьих дедов и отцов эти палачи расстреляли, отчисляют со своих зарплат деньги на содержание этих мерзавцев. Вот и вся разница с немцами...

mr_samgin 21 сентября 2018 | 20:59

democ: так это были жидо-большевики, с которыми боролись нацисты.
Может этого охранника наградить надо?

alexsokoll 21 сентября 2018 | 21:05

democ: democ:


Немцы тут каким боком?
Очередного Демьянюка выловили.
Всех этих бандер нужно было расстреливать, чтоб вы, их потомки, зачатые в пьяном угаре заблёванного бандеровского схрона, не писали тут ахинею про Победителей фашизма.
Да, бандера майданутая?
Дед твой тоже гитлеровцам служил?

democ 21 сентября 2018 | 21:11

alexsokoll: ТЫкало, с какой палаты психиатрической клиники? Или за своего деда - палача, краснопогонника стало обидно... Напиши нам про его заслуги, убогий.

polikarpich 21 сентября 2018 | 21:14

alexsokoll: А твой дед где служил? С немцами воевал? :-)
Впрочем, это всё равно неважно. Дед за внука не отвечает, а внучок ворам прислуживает и шестерит, получается. Пусть и ворам высокопоставленным.
И пора бы уже понять, что неважно, кто там какой "-ист" по своим политическим убеждениям, тем более в прошлом. Отвечать надо за свои деяния и поступки. И за базар тоже, особенно насчёт расстрелов. И не надо прикрываться всякими "-измами".

eduard53 21 сентября 2018 | 21:03

Поразительная оперативность германской фемиды. Видать, дожидались, пока мерзавцы-долгожители перестанут соображать, чтО с ними производят ...

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