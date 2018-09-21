Судебный процесс по делу 94-летнего охранника концлагеря Штуттгоф начнется в Германии в ноябре

Мужчину, имя которого не называется, обвиняют в том, что с 42-го по 45 год он вместе с другим охранником, которому сейчас 93, убил по меньшей мере 100 польских и 77 советских военнопленных в газовых камерах. При этом процесс открывают в отделении суда по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступлений подозреваемому не было еще 21-го года.