Глава СПЧ Михаил Федотов ходатайствует о переводе под домашний арест главы Серпуховского района Александра Шестуна

Как сообщает Интерфакс, соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру. Шестун заключен под стражу с середины июля по обвинению в земельных махинациях. Сам он связывает свой арест с нежеланием властей допустить его к участию в выборах главы района. В конце июля в СИЗО «Лефортово» он объявил, а в конце августа прекратил голодовку.