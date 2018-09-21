Глава СПЧ Михаил Федотов ходатайствует о переводе под домашний арест главы Серпуховского района Александра Шестуна
Как сообщает Интерфакс, соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру. Шестун заключен под стражу с середины июля по обвинению в земельных махинациях. Сам он связывает свой арест с нежеланием властей допустить его к участию в выборах главы района. В конце июля в СИЗО «Лефортово» он объявил, а в конце августа прекратил голодовку.
Комментарии2
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trans 21 сентября 2018 | 20:10
Внаглую сфабриковали уголовное дело на человека и изгаляются, твари. Полицейское государство имени Путина.
anemon 21 сентября 2018 | 20:58
Поздновато созрел. Шестун почти меяц уже отсидел.