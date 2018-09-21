"Около 40 человек были задержаны после столкновения между балкарцами и кабардинцами у села Кенделен

Об этом «Кавказскому узлу» сообщил глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Точными данными он не располагает. По его словам, большинство задержанных уже получили административные аресты, преимущественно по трое суток. Участников конфликта разгоняли полиция и Росгвардия.