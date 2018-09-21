Около 40 человек были задержаны после столкновения между балкарцами и кабардинцами у села Кенделен
Об этом «Кавказскому узлу» сообщил глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Точными данными он не располагает. По его словам, большинство задержанных уже получили административные аресты, преимущественно по трое суток. Участников конфликта разгоняли полиция и Росгвардия.
Комментарии4
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sasass 21 сентября 2018 | 20:23
Кавказ давно бурлит и это бурление постепенно охватывает и Центральную Россию...
huyt 21 сентября 2018 | 20:52
sasass: Понеслось......... Как 30 лет назад в Карабахе.
dictvena 21 сентября 2018 | 20:42
За что!
perestarok 21 сентября 2018 | 21:09
"Около 40 человек были задержаны после столкновения между балкарцами и кабардинцами у села Кенделен
Об этом сообщил глава правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков…"
Таким образом было нарушено святое право людей на столкновения и выражение взаимной ненависти.