РФ будет готова продолжить работу в ПАСЕ, если в регламент внесут гарантии равноправного участия всех делегаций
Россия будет готова продолжить работу в ПАСЕ, если в регламент организации внесут гарантии равноправного участия всех делегаций. Такое условие поставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На днях Матвиенко заявила, что в российском руководстве зреет намерение выйти из Совета Европы. Напомню, российская делегация в ПАСЕ лишена права голоса в связи с присоединением Крыма к России.
Комментарии23
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eniro 21 сентября 2018 | 19:42
Какое вранье. Сама делегация РФ покинула заседание ПАСЕ. Они думали, что кто-то побежит останавливать? Скатертью дорога. "А ты (Матвиенко), мне еще за Севастополь ответишь!"
novyrusich 21 сентября 2018 | 19:44
eniro: Матвиенко пугает Европу, но никому не страшно.Не больно-то Россия в ПАСЕ и нужна.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 19:47
novyrusich: Неслыханная наглость! Агрессор и оккупант ставит условия!
jager 21 сентября 2018 | 20:33
novyrusich:
А ну, как выйдем? отменим мораторий на смертую казнь и за 1 ночь расстреляем 1 млн приговоренных. А не засцут, в следующую - 2 млн, Снова не засцут - 4 млн. и каждые сутки будем удваивать. Заодно и проблемы пенс фонда решим за неделю.
Засцут, сдадутся и признают ВВП императором всея мира. Тряпки они продажные
jager 21 сентября 2018 | 20:39
novyrusich:
я посчитал, мы неделю удваивать можем без ущерба для благосостояния страны
novyrusich 21 сентября 2018 | 19:44
eniro: Матвиенко пугает Европу, но никому не страшно.Не больно-то Россия в ПАСЕ и нужна.
alladinov_03 21 сентября 2018 | 20:07
novyrusich: «Матвиенко пугает Европу, но никому не страшно.»
Неправду говоришь. Наоборот, все сцут кипятком, а Меркель и Макроном просто на коленях умоляют нас с бабой Валей остаться. Но мы еще посмотрим на ихнее поведение, ибо нех! Роисся, вперде!
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 19:45
eniro: Верните ворованное на место! Может быть , тогда и допустят в приличное общество!
viktor20123 21 сентября 2018 | 20:29
eniro: Высший мазохизм. Россия готова платить за унижения.
trans 21 сентября 2018 | 19:48
А что толку от российской делегации? можно подумать что-то конструктивного от наших депутатов можно дождаться. Что Путин сказал, то для них закон, своего мнения не имеют.
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 20:04
trans: Де факто рфия из СЕ исключена: не имеет права голоса, не платит взносов. И СЕ как-то без нее обходился до сих пор, обойдется и дальше. "Нигерия в снегах", тебе место в Африке. Там за свои денежки будешь командовать парадом, а не в Европе.
andreyoo 21 сентября 2018 | 20:23
seryj_wolk: И СЕ как-то без нее обходился до сих пор, ...
-- Во-первых, не СЕ, а ПАСЕ. Будь внимателен. И/или почитай в чем разница.
Во-вторых, в том-то и дело, что плохо ему было без российской делегации. Ибо взносов мало не бывает. И некого поругать. Ведь ПАСЕ ничего не решает. Он чисто поболтать. А за отсутствием российской делегации их "дискуссии" почти никому не интересны. А там сбор парламентариев, им публика нужна.
eniro 21 сентября 2018 | 21:10
andreyoo: Теперь я понял, зачем Россиянам Дума РФ.
andy66 21 сентября 2018 | 19:52
подзаборный гопник ставит условия ))))
vladimirbelarus 21 сентября 2018 | 19:52
Равноправное участие - это когда соблюдаются права всех участников, а не оккупируется чужая территория.
sasass 21 сентября 2018 | 20:02
Там и так все равноправны - просто хулиганит не надо...
andreyoo 21 сентября 2018 | 20:16
Такое условие поставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
-- А глава украинской делегации погрозил у
andreyoo 21 сентября 2018 | 20:18
Такое условие поставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
-- А глава украинской делегации погрозил уйти в отставку, если вернут российскую. Ждем!
ura_123 21 сентября 2018 | 20:47
andreyoo: андрюшко два нуля,чего же ты именно ждёшь?
Всё что говорит матвиенка,впрочем как и машка захарова чисто для внутреннего потребления)))
ihor_syvoryj 21 сентября 2018 | 20:21
Эта дурочка хоть первую главу Устава Совета Европы "асилила"?
ura_123 21 сентября 2018 | 20:49
ihor_syvoryj: И у неё в лексиконе появились ” сосули ” и ” греча” )))
ura_123 21 сентября 2018 | 20:43
А кому именно эта самая матвиенка поставила условие-Воронежу?
old44 21 сентября 2018 | 20:48
вот бы ещё сынка своего миллиардера в Россию вернула в знак протеста !