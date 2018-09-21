РФ будет готова продолжить работу в ПАСЕ, если в регламент внесут гарантии равноправного участия всех делегаций

Россия будет готова продолжить работу в ПАСЕ, если в регламент организации внесут гарантии равноправного участия всех делегаций. Такое условие поставила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На днях Матвиенко заявила, что в российском руководстве зреет намерение выйти из Совета Европы. Напомню, российская делегация в ПАСЕ лишена права голоса в связи с присоединением Крыма к России.