В Казани по требованию прокуратуры закрыт реабилитационный центр для несовершеннолетних «Символ жизни»

Об этом «Медиазоне» сообщил юрист Андрей Сучков.

Воспитанники этого учреждения летом рассказали «Радио Свобода» об издевательствах со стороны воспитателей и администрации. В частности, их заставляли выбегать на улицу голыми и поливали ледяной водой из шланга. Были случаи и сексуального насилия.