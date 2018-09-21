В Казани по требованию прокуратуры закрыт реабилитационный центр для несовершеннолетних «Символ жизни»
Об этом «Медиазоне» сообщил юрист Андрей Сучков.
Воспитанники этого учреждения летом рассказали «Радио Свобода» об издевательствах со стороны воспитателей и администрации. В частности, их заставляли выбегать на улицу голыми и поливали ледяной водой из шланга. Были случаи и сексуального насилия.
Комментарии3
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zloy_sok 21 сентября 2018 | 19:40
А что закрыли то там и название подходящие "Символ жизни", вот прям к современной жизни в РФ и готовили....
polikarpich 21 сентября 2018 | 19:51
Интересно, что-нибудь в "эрэфии" есть без издевательств и унижения? Ведь всё буквально пропитано этой атмосферой.
Это всё во многом наследие прошлых режимов, та "скрепа", с помощью которой нынешняя воровская хунта удерживает власть.
И ведь некоторой части населения это нравится, они желают продолжения банкета.
serjo1977 21 сентября 2018 | 20:00
"Символ жизни" - символ жизни в путинской России.