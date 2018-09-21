Власти Крыма рекомендовали администрации Армянска снять режим чрезвычайной ситуации.

Он был введен после выброса в атмосферу химических веществ с предприятия «Крымский титан». Пользователи соцсетей тогда писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в самом населенном пункте несколько дней держался запах кислоты. Работа предприятия была временно приостановлена, а детей на две недели вывезли в лагеря и санатории.

В Роспотрабнадзоре утверждают, что с 16-го сентября в городе не зарегистрировано превышения ПДК вредных веществ.