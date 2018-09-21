Власти Крыма рекомендовали администрации Армянска снять режим чрезвычайной ситуации
Он был введен после выброса в атмосферу химических веществ с предприятия «Крымский титан». Пользователи соцсетей тогда писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в самом населенном пункте несколько дней держался запах кислоты. Работа предприятия была временно приостановлена, а детей на две недели вывезли в лагеря и санатории.
В Роспотрабнадзоре утверждают, что с 16-го сентября в городе не зарегистрировано превышения ПДК вредных веществ.
Комментарии13
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donkeeng74 21 сентября 2018 | 19:42
Рекомендовать можно....
testmeter 21 сентября 2018 | 19:50
donkeeng74: Ничего чрезвычайного в этой ситуации нет. Так теперь будет всегда. Быдло уже привыкло, а нестойкие свалили. Можно жить и дальше в родной говени.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 20:00
Власти Крыма рекомендовали администрации Армянска снять режим чрезвычайной ситуации.
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А с блогером Горным согласовано?
danko1 21 сентября 2018 | 19:45
Роспотребнадзору, который находит вредные вещества в продуктах по политическим мотивам, доверия тоже нет.
Надо людям, там живущим, самостоятельно проверку воздуха сделать, чтобы гарантировано знать.
А то ведь у нас и после Чернобыля первые недели писали, что никакого вреда для населения нет и люди ехали даже на Первомай отдыхать в Киев.
zibex 21 сентября 2018 | 19:48
Надо такие сообщения заканчивать фразой "... жить в Армянске стало еще лучше!"
democ 21 сентября 2018 | 19:48
Химические вещества смыты дождями в почву и в море. Запреты сняты. Россиян просят в гости - принять морские ванны и откушать "экологически" чистых продуктов.
democ 21 сентября 2018 | 19:51
Господи, даже Крым засрать умудрились... И куда не ступала даже нога человека, везде найдёшь его следы.
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 19:52
Там, где ступает нога рфца, все очень быстро становится испоганенным. И земля и вода и вощдух!
zemljanka 21 сентября 2018 | 20:02
Поздравления.
vise1 21 сентября 2018 | 20:02
Пусть народ сдохнет ,
главное без шума и пыли !
sasass 21 сентября 2018 | 20:06
Роспозору разве можно верить......
lisitsa1962 21 сентября 2018 | 20:23
sasass: В данном случае можно. Пошли дожди, теперь всё идёт в землю и воду. А оттуда через артезианские скважины - на стол крымчан.
tunis 21 сентября 2018 | 20:21
Зато по-русски можно без опаски говорить!!!