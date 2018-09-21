Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен пройти в ближайшее воскресенье. Как сообщил Интерфаксу источник в республиканской избирательной комиссии, Зимин мотивировал свое решение состоянием здоровья.

В первом туре секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов обошел Зимина примерно на 13%. Теперь по закону во второй тур должен выйти «справедливоросс» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место, а само голосование состоится еще через две недели. Если Филягин откажется от второго тура, Коновалов будет участвовать в выборах единолично, но тогда для победы ему нужно набрать 51% голосов.