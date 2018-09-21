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19:29, 21 сентября 2018

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен пройти в ближайшее воскресенье. Как сообщил Интерфаксу источник в республиканской избирательной комиссии, Зимин мотивировал свое решение состоянием здоровья.
В первом туре секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов обошел Зимина примерно на 13%. Теперь по закону во второй тур должен выйти «справедливоросс» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место, а само голосование состоится еще через две недели. Если Филягин откажется от второго тура, Коновалов будет участвовать в выборах единолично, но тогда для победы ему нужно набрать 51% голосов.

Комментарии

19

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meteor1908 21 сентября 2018 | 19:35

Ой, а кто это первым сбежал с корабля? Капитан...

gordy 21 сентября 2018 | 20:00

Сдал?

ignachio 21 сентября 2018 | 20:04

Нет здоровья - уходи со всех постов на пенсию.

luger_max_otto 21 сентября 2018 | 20:06

Угу. Название для комедюшки: Капитан Крыса.

jetsam 21 сентября 2018 | 19:38

то понос, то - золотуха.
то тля поела все поля.
зато - шахматы теперь чаще будем по телеку видеть.
мясо - реже, но слонов росгвардии - чаще.
росОтбивная шахМатная партия очередного срока вошьдя.

degele 21 сентября 2018 | 19:42

заболела тварь

rash 21 сентября 2018 | 19:47

Как у тебя со здоровьем? - Нормально. - Если хочешь чтобы и дальше так было, снимай кандидатуру.

lapuh 21 сентября 2018 | 19:54

Здоровье не состоялось.

kp6ic 21 сентября 2018 | 19:56

клоунада.

leninec30 21 сентября 2018 | 19:57

Все сразу больные, как же до этого он больным руководил.

zemljanka 21 сентября 2018 | 19:59

Президент Вьетнама умер в 61 год от "неизвестного вируса". Не помогли и зарубежные профессоры. R.I.P.

mickey 21 сентября 2018 | 20:02

Пару недель назад был здоров как бык, а тут внезапно дрищ напал...

krupski 21 сентября 2018 | 20:03

Что случилось со здоровьем так неожиданно? Зачем сниматься, завтра день тишины, послезавтра выборы, зачем здоровье особое кандидату на эти два дня? Не огорчить проигрышем Михал Иваныча разве что.

chubazzl 21 сентября 2018 | 20:05

Побежали крысоньки, побежали милые....

parasuk_ 21 сентября 2018 | 20:10

Стесняюсь спросить, как может единственный кандидат на выборах набрать 51% голосов? :)

vot_eto_da 21 сентября 2018 | 20:19

parasuk_: Легко. В советское время 99% набирали. В наше демократическое ( от слова демо-версия) придет на выборы аж 100 человек и 51 проголосуют "ЗА". Делов-то

parasuk_ 21 сентября 2018 | 20:28

vot_eto_da: Мой дедушка, в свое время, говорил: можно играть самому с собой в дурака. Проблемы начинаются когда ты при этом еще и проигрываешь.

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abuvgrobu 21 сентября 2018 | 20:21

Как узнал, что фальсификация не пройдет, сразу снял свою кандидатуру, вот так и живем.

rodom_neotkuda 21 сентября 2018 | 20:28

вы хотели театр? оно у нас есть )

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