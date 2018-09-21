Дональд Трамп отложил публикацию документов по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 16-го года

У себя в Твиттере президент США пишет, что американский Минюст посчитал, что это может негативно сказаться на расследовании, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. По словам Трампа, союзники США также просили не публиковать эти документы.

Напомним, в начале недели Трамп распорядился частично рассекретить документы, связанные с так называемым «российским досье».