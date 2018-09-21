Дональд Трамп отложил публикацию документов по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 16-го года
У себя в Твиттере президент США пишет, что американский Минюст посчитал, что это может негативно сказаться на расследовании, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. По словам Трампа, союзники США также просили не публиковать эти документы.
Напомним, в начале недели Трамп распорядился частично рассекретить документы, связанные с так называемым «российским досье».
Комментарии4
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putin2018 21 сентября 2018 | 19:11
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
novirusic 21 сентября 2018 | 19:11
Советники у Трампа много умнее него и иногда успевают выправить его глупость.Вот и сейчас успели
ведь эта глупость крепко бы по нему ударила.
В первую очередь его бы обвинили, и правильно, что он хочет сорвать расследование.
А это уже повод для импичмента - воспрепятствование правосудию.
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 19:31
Путину надо объявить что Трампу присуждён орден, такой-то степени, за вклад в дальнейшее развитие российско-американских отношений.. Пусть они там друг-друга из "смит-вессонов" начнут валить..
ara_1 21 сентября 2018 | 19:36
Ну и зря. Очередной раз, Трамп поддался давлению Шумера, и, очередной раз, Шумер нагадит Трампу на голову, как только получит свое.