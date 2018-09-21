Октябрьский номер Time выйдет с обложкой, где в виде разобранной матрешки изображены Путин, Трамп, Манафорт, Дерипаска

Октябрьский номер журнала «Тайм» выйдет с обложкой, на которой в виде разобранной матрешки изображены Владимир Путин, Дональд Трамп, бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт и российский миллиардер Олег Дерипаска. На обложке, которую в Твиттере представил редактор журнала Дэн Стюарт, написано: «Вся царская рать. Как олигархи Путина проникли в команду Трампа». Путин представлен самой маленькой матрешкой, которая находится внутри всех остальных.

Центральная тема номера, который выйдет 1-го октября, пристальный взгляд на олигархов из окружения Путина.