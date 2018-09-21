Октябрьский номер Time выйдет с обложкой, где в виде разобранной матрешки изображены Путин, Трамп, Манафорт, Дерипаска
Октябрьский номер журнала «Тайм» выйдет с обложкой, на которой в виде разобранной матрешки изображены Владимир Путин, Дональд Трамп, бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт и российский миллиардер Олег Дерипаска. На обложке, которую в Твиттере представил редактор журнала Дэн Стюарт, написано: «Вся царская рать. Как олигархи Путина проникли в команду Трампа». Путин представлен самой маленькой матрешкой, которая находится внутри всех остальных.
Центральная тема номера, который выйдет 1-го октября, пристальный взгляд на олигархов из окружения Путина.
Комментарии6
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andreykochnev 21 сентября 2018 | 19:08
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 19:15
andreykochnev: Вот тебе и тип из подворотни, всех обдурил и обул по полной!
andreykochnev 21 сентября 2018 | 19:22
opiatnovyi63: ... всему СВОЁ ВРЕМЯ и МЕСТО !!!
banyi4 21 сентября 2018 | 19:11
Как смешно! Но до Петросяна не дотягивают )
estamp 21 сентября 2018 | 19:25
Октябрьский номер Time выйдет с обложкой,...
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Вот Это Новость!!! С Какой Обложкой выйдет следующий Тайм!!!
Бомба!!!
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:39
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk