В результате протестов против пенсионной реформы административному аресту в Петербурге подверглись около ста человек

В результате протестов против пенсионной реформы административному аресту в Санкт-Петербурге подверглись около ста человек. В настоящий момент в спецприемнике Санкт-Петербурга находится трое. Среди них задержанный 9-го сентября координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Денис Михайлов, случайно задержанная 9-го сентября девушка-инвалид и задержанная во время согласованной акции 16-го сентября активистка Шахназ Шитик. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель петербургского филиала фонда «Русь сидящая» Динар Идрисов.

По словам правозащитника, Д.Михайлов получил 25 суток ареста (городской суд Санкт-Петербурга при апелляции оставил этот срок без изменения).

Как отмечает Д.Идрисов, девушка-инвалид третьей группы, задержанная возле площади Ленина, получила 13 суток ареста. «Санкт-Петербургский городской суд не проявил снисхождения к ее состоянию здоровья», — подчеркнул правозащитник. По его словам, завтра девушка будет освобождена.

Он также сообщил, что активистка Ш.Шитик была арестована за участие во флешмобе против пенсионной реформы, который состоялся 7-го сентября, то есть за два дня до акции против повышения пенсионного возраста, в ходе которой были массовые задержания. «Находясь на листке нетрудоспособности и нуждаясь в оказании медицинской помощи, она была арестована решением судьи Дзержинского районного суда и получила 20 суток ареста», — сказал Д.Идрисов. Он подчеркнул, что это первый случай в России, когда женщина получает 20 суток ареста.

«В ее истории вызывает удивление очевидное создание препятствий к обжалованию решения суда первой инстанции. Жалоба ее адвоката была подана 19-го сентября. И до сих пор Санкт-Петербургский городской суд отказывал в рассмотрении ее дела и доставлении ее для пересмотра», — отметил правозащитник.

Он сообщил, что недавно поступила информация о том, что в понедельник городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу защиты Ш.Шитик.

Д.Идрисов выразил надежду, что постановление суда будет отменено и активистка будет освобождена из-под административного ареста.