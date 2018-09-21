Московский кредитный банк ограничил работу своей интернет-версии
Клиенты организации уже несколько дней жалуются на перебои.
Офисы МКБ работают в штатном режиме и осуществляют весь стандартный набор операций в полном объеме. Банкоматы и карточные продукты функционируют также без сбоев. Чего нельзя сказать об интернет-банке. Пропускная способность временно ограничена, сказали в пресс-службе компании.
Жалобы на работу организации стали приходить в середине недели. Один из клиентов сообщил «Интерфаксу» на невозможность получить вклад. В отделение сослались при этом на сбой в работе внутренней системы.
МКБ позже заявил, что будет выдавать вклады в штатном режиме. В четверг вечером представители банка сообщили о восстановлении всех сервисов, но предупредили о минимальных сложностях при обращении к МКБ Онлайн и мобильной версии.
Комментарии2
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jetsam 21 сентября 2018 | 19:14
@ограничил работу своей интернет-версии@
как красиво звучит теперь слово ДЕФОЛТ...
почти как "рф - демократическое государство"
или "Конституция - превыше всего"....
художники, мля.. прям Малевичи. сцуко....
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:35
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk